Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Telefon dolandırıcılarına parasına kaptıranlar listesine bir kişi daha eklendi. Bu seferki ise 83 yaşındaki eski CHP milletvekili Remzi Özen oldu. Vaka şöyle yaşandı: İzmir Çeşme, Alaçatı’da yaşayan Özen’in cep telefonu çaldı. Karşıdaki kişi kendisini Konak Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp “Adınız FETÖ soruşturmasında geçmektedir. Sizi listeden çıkarmam için bana bankadaki bütün paranızı getirin. MİT ile birlikte ortak operasyon yürütmekteyiz. Bu konuda kimseye bilgi vermeyin” dedi. Tuzağa düştüğünü anlamayan Özen, bankadaki 2 milyon lirasını çekti ve hiç kimseye bir şey anlatmadan ikinci komutu bekledi. Sözde ‘emniyet amiri’ aradı, “Parayı, Şanlıurfa Akçakale’ye getir” talimatında bulundu. Eski vekil, kendi aracına atlayıp bin 400 kilometre yol gitti ve 2 milyon lirasını sahte polise teslim etti. Ardından görevi tamamladığını söylemek için aralıksız konuştuğu emniyet amiri sandığı şahsı aradı ama bir türlü ulaşamadı. Bir süre sonra aklı başına gelen Özen, dolandırıldığını anladı ve Alaçatı Polis Merkezine gidip olanları anlattı. Dolandırıcıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

31 Mart seçimlerinde Çeşme Belediye Başkanlığına aday adayı olan Remzi Özen, sekiz yıl önce oğlunun alacağı için buluştuğu ortakları tarafından çıkan tartışma sonrasında bacağından silahla vurularak yaralanmıştı. Özen hakkında “Kıyı Kanunu’na muhalefet”, “sahtecilik” gibi çok sayıda suçtan dava açılmıştı. 2009’da Alaçatı Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda 61 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Öte yandan ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan ile diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay da dolandırıcıların hedefi olmuştu.