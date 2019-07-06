Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sonucu araçtaki 3 Suriyeli öldü. Bomba imha timlerinin çalışma yaptığı bölgede, polis ekipleri de bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmaların ardından otomobilin enkazı kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle otomobilin bazı parçalarının etrafa yayıldığı, tampon bölümünün ise 7. katlı bir binanın çatısına fırladığı görüldü.

EL YAPIMI PATLAYICI

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada “Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir” denildi.

2013’TE, 53 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında yaşanan terör saldırılarında beşi çocuk 53 kişi hayatını kaybetmişti 146 kişi de yaralanmıştı. Saldırının planlayıcılarından Yusuf Nazik, MİT operasyonuyla Suriye’den Türkiye’ye getirilmişti. Nazik’e 53 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.