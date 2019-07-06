Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki gün önce de aralarında şehit yakınının da bulunduğu 6 işçinin, ahlak ve iyi niyet hâllerine aykırılık sebebiyle iş akdinin feshedilmesi olan “29” koduyla işten atılması dolayısıyla işsizlik maaşına hak kazanamadığı ve tazminat talep edemediği belirtildi. Şehit yakını Şeyhdavut Gökoğlu, “Ahmet Türk kendi yakınlarını ve çevresindeki adamları getirerek, personelin başına sorumlu yapıyor. Şehit yakını olanların ya yerlerini değiştiriyorlar ya da hakaret ve iftira ederek işten çıkarıyorlar” dedi. Mağdur işçiler, HDP’li belediyenin uygulamalarına karşı yasal haklarını sonuna kadar arayacaklarını da ifade etti.