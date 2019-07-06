İki gün önce de aralarında şehit yakınının da bulunduğu 6 işçinin, ahlak ve iyi niyet hâllerine aykırılık sebebiyle iş akdinin feshedilmesi olan “29” koduyla işten atılması dolayısıyla işsizlik maaşına hak kazanamadığı ve tazminat talep edemediği belirtildi. Şehit yakını Şeyhdavut Gökoğlu, “Ahmet Türk kendi yakınlarını ve çevresindeki adamları getirerek, personelin başına sorumlu yapıyor. Şehit yakını olanların ya yerlerini değiştiriyorlar ya da hakaret ve iftira ederek işten çıkarıyorlar” dedi. Mağdur işçiler, HDP’li belediyenin uygulamalarına karşı yasal haklarını sonuna kadar arayacaklarını da ifade etti.
Şehit yakınları '29' koduyla işten atıldı!
06.07.2019 - 03:57 | Son Güncelleme: 06.07.2019 - 04:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, belediyeden 300’e yakın işçiyi işten çıkardığı iddia edildi.
Etiketler : ahmet türk,mardin belediyesi,
635199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635199.aspx
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