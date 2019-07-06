Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş seçildi.
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçme kararları yayımlandı
06.07.2019 - 07:34 | Son Güncelleme: 06.07.2019 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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635211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635211.aspx
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