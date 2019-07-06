Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş seçildi.