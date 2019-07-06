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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
06.07.2019 - 08:43 | Son Güncelleme: 06.07.2019 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."
Etiketler : ırak,hava,harekat,
635216 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635216.aspx
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