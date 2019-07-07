Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran’da büyük bir operasyona imza attı. Müdürlüğe, bir otomobilde radyoaktif madde taşındığı ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı D-100 Kara yolu Atatürk Orman Parkı yakınlarında durdurdu. Yapılan aramada vites kutusu altında özel bölmede gizlenmiş 18,01 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Piyasa değerinin 72 milyon dolar (405 milyon TL) olduğu belirtilen madde, incelenmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na gönderildi. Polis, araçta bulunan beş şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslar sorgulanmak için emniyete götürüldü. Öte yandan ithali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan kaliforniyum maddesi, radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının şubat ayında ilk defa Kaliforniya Üniversitesi’ndeki laboratuvarda üretilmiştir. Adını da üniversiteden almaktadır. Yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Dünyanın en pahalı sekizinci maddesi olan kaliforniyum, nükleer, altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında ve petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında kullanılır.