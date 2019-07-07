Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın makamında açıklama yapan İmamoğlu “Akçakoca’ya uğramamak olmazdı. Hem başkanımıza hayırlı olsun demek hem Akçakoca halkına merhaba demek için böyle bir süreç planladık. İl Başkanı’mızla konuşmuştuk. Çok da güzel oldu. Memleketin neresine gidersek gidelim, hangi partiden seçilmiş Belediye Başkanı olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımız, dostumuz, arkadaşımız” dedi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
İmamoğlu: Hepimiz dostuz
07.07.2019 - 05:13 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 05:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen festivale katılmak için ilçeye giderken yol üzerindeki Düzce’nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı MHP’li Okan Yanmaz’ı ziyaret etti.
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