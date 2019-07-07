Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın makamında açıklama yapan İmamoğlu “Akçakoca’ya uğramamak olmazdı. Hem başkanımıza hayırlı olsun demek hem Akçakoca halkına merhaba demek için böyle bir süreç planladık. İl Başkanı’mızla konuşmuştuk. Çok da güzel oldu. Memleketin neresine gidersek gidelim, hangi partiden seçilmiş Belediye Başkanı olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımız, dostumuz, arkadaşımız” dedi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.