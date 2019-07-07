MSB Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." açıkladı.
Pençe harekatı sürüyor: 2 terörist etkisiz hale getirildi
07.07.2019 - 10:18 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Etiketler : pençe harekatı,terörist,etkisiz,
635417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635417.aspx
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