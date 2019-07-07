Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’nın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Miçotakis’i tebrik eden Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.