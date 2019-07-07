Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’nın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Miçotakis’i tebrik eden Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu
07.07.2019 - 21:37 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da Başbakanlık seçimlerini önde tamamlayan Kiriakos Miçotakis’i telefonla arayarak tebrik etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Miçotakis,
635542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635542.aspx
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