Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece Emek Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Apartmanın zemin katından kötü kokular geldiği ihbarı polisi harekete geçirdi. Söz konusu adrese gelen ve kötü kokular yayıldığını gören polisler, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kilitli kapıyı çilingire açtırırken, etrafa yayılan koku apartman sakinlerinin evlerini terk ederek sokağa çıkmasına neden oldu.



Kapıyı açtıktan sonra içeriye giren polisler, Özbek vatandaşı İbragimov Mukhammad'in (39) yatakta sırt üstü yatar vaziyette cansız bedeniyle karşılaştı. 3-4 gün önce öldüğü tahmin edilen şahıstan etrafa yayılan kötü koku evin kapılarının açılmasıyla birlikte sokağın tamamını kapladı.



İbragimov Mukhammad’ı son olarak 4-5 gün önce kendisi gibi Özbek olan ve komşuların eşi olarak bildikleri bir kadınla tartışırken gördüklerini, o günden sonra görmediklerini belirten vatandaşlar, 1 yılı aşkın bir süredir apartmanda oturan Özbek çiftin apartmanda kimse ile görüşüp konuşmadığını dile getirdiler.



Diğer taraftan İbragimov Mukhammad’ın bekar olduğu, mahalle sakinlerinin eşi olarak bildiği Dilorom Shavrikova’nın eşi olmadığı belirlendi. Asayiş ekipleri, telefonla kendisine ulaşılamayan, nerede çalıştığı ve kaldığı belirlenemeyen Dilorom Shavrikova’yı bulmak için çalışma başlattı. İbragimov Mukhammad’ın cesedi ise cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, apartmanda kalan vatandaşlar, zemin kattan yayılan koku nedeniyle geceyi tanıdıkları ve yakınlarının evinde geçirmek üzere ayrıldılar.

