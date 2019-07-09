Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmasına bazı öğrenciler karşı çıktı. İnşaat alanında 56 gün önce çadır kurarak nöbete başlayan ODTÜ’lüler “Yurtta başka öğrencilerin kalmasını istemiyoruz” diyerek zaman zaman eylemler yaptı. Dün yurt inşaatına başlanacağı bilgisi yayıldı. Bunu duyan öğrenciler yine toplandı. Kalabalık, kendilerinin ihtiyaç ve tercihlerinin dikkate alınmamasına tepkili olduklarını dile getirip ortalığı savaş alanına çevirdi. Bunun üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çadırların kaldırılmasını talep etti, tartışma çıktı, arbede yaşandı. Kız öğrencilerden biri, görevli polislere hakaretler yağdırıp “Onurunuz varsa fuhuş yapıp limon satarsınız” dedi. Gerginliğin artması sonrası polis, biber gazıyla müdahale edip öğrencileri alandan uzaklaştırdı. Ardından inşaatın yapılacağı alanda belirlenen ağaçların kesimine başlandı. Kampüste gerginlik sürerken her zaman olduğu gibi sahneye sivil toplum kuruluşu (STK) ve CHP’liler ortaya çıktı. Birçok STK temsilcisi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer bölgeye geldi. Öte yandan ODTÜ Rektörlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İnşaat bölgesinde kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir. Bugüne kadar üniversitemizde yaklaşık 45 bin nitelikli kavak ağacı kesilmiştir. Bunlar satılarak önemli gelir elde edilmiştir. Ayrıca çevre köy okullarında yakacak olarak kullanılmak üzere ücretsiz dağıtılmıştır. Üniversitemizin bin 750 kişilik yurt ihtiyacı vardır. Yapılacak yeni yurda ODTÜ öğrencisi dışında hiçbir öğrenci yerleştirilmeyecektir. Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüşerek, belediye olarak bir yurt inşa edip üniversiteye hibe edebilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.