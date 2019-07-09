Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’daki erken genel seçimlerden yüzde 39,85 oy ve 158 sandalye ile zaferle çıkan Yeni Demokrasi (ND) Partisi lideri Kiriakos Miçotakis yemin ederek görevine başladı. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’un huzurunda düzenlenen törende İncil’e el basarak yemin eden Miçotakis, daha sonra ‘Maksimu Konağında’ eski başbakan Aleksis Çipras’dan koltuğu devraldı. Miçotakis’in açıkladığı yeni hükümet ise bu sabah yemin ederek göreve başlayacak.

DÖRT BİN FETÖ’CÜ KAÇTI

Miçotakis’i seçimi kazanır kazanmaz ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Erdoğan’ın ardından Miçotakis’i kutlayan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Onun liderliğinde Türk-Yunan halkları arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum” dedi. Şimdi gözler Türkiye’deki soruşturmalardan kaçan FETÖ’cülere çevrildi. Yunanistan, Almanya’dan sonraki FETÖ’cülerin ikinci tercihi olmuştu. Bir yılda yaklaşık dört bin FETÖ’cü Yunanistan’a iltica başvurusu yaptı. Çipras hükûfmetinin, FETÖ’cü darbecilere karşı hiçbir adım atmaması Türkiye’de tepkiyle karşılanmıştı.

YENİ FIRSAT OLABİLİR

Seçim öncesi verdiği röportajlardan birinde hükümet değişikliğinin Türk-Yunan ilişkileri için bir fırsat olacağını söyleyen Miçotakis “Hükûmetteki değişimin Türk-Yunan ilişkilerinde dürüst bir yeniden başlangıç için bir şans olduğuna inanıyorum” demiş ancak bunun Türk tarafının yaklaşımına bağlı olacağını çünkü mevcut gerilimin Türkiye’nin agresif politikalarından kaynaklandığını savunmuştu. Mülteci politikaları konusunda Çipras hükümetini sert bir şekilde eleştiren Miçotakis, göreve başlar başlamaz mülteci konusunu Türkiye ile hemen görüşeceğini belirtmiş ve sığınma hakkı alamayan kişilerin Türkiye’ye döneceğini ifade etmişti.

BABASI TÜRKİYE’YE SIĞINMIŞTI

Miçotakis’in babası Konstandinos Miçotakis de ülkede başbakanlık yapan siyasetçilerden biriydi. 1967 darbesi sonrası, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yardımıyla Türkiye’ye kaçan Konstandinos Miçotakis, yedi sene boyunca sürgünde yaşamıştı. Miçotakis, daha sonra ülkesine dönmüş ve 1989 - 1992 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunmuştu. Konstandinos Miçotakis’in kızı Dora Bakoyannis önce Atina Belediye Başkanlığı ardından da 2006-2009 yılları arasında dışişleri bakanlığı vazifesinde bulunmuştu.

Diğer yandan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in kabinesi açıklandı. Yeni kabine, Başbakan yardımcısı, hükümet sözcüsü ve 17 bakandan oluşuyor. Kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Dendias, Maliye Bakanlığına Hristos Staikouras ve Savunma Bakanlığına da Nikos Panagiotopoulos getirildi.