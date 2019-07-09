Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bianli Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara’ya dönen Binali Yıldırım’ın ilk işi Çankaya Köşkü’nden taşınmak olacak” içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü’nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu’nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir.