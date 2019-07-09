Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye, Balkanların Avrupa Atlantik Kurumuna entegrasyonuna daima güçlü destek vermiştir, vermeyi de sürdürecektir. Avrupa genelinde yükselen ayrımcı ve dışlayıcı akımlar sadece Avrupa'nın iç barışını değil geleceğini ve umut olma potansiyelini de tehdit ediyor. Sürecin kurucularından Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını üstlenme konusunda fikir birliği sağlanmasından memnuniyet duyduk. İİT ve G20 dönem başkanlığımız gibi Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin dönem başkanlığını da başarıyla icra edeceğiz.

Son birkaç yıldır bölgede çok ciddi insan hareketliliği yaşanıyor. Yoğun bir düzensiz göç baskısıyla karşı karşıyayız. AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye düzensiz göçle mücadele konusunda her türlü tedbiri hayata geçirdi. BM rakamlarına göre Suriyeliler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. AB'ye düzensiz geçişleri yüzde 99 oranında azalttık. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik. Mülteciler için Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmedi.

İstanbul'un Sofya ile birlikte aday oldukları daimi sekreteryaya ev sahipliği konusunda geçtiğimiz yıl ortaya çıkan uzlaşı çerçevesinde çözümün karara bağlanmasını umuyoruz. Saraybosna - Belgrad otoyolu projesi son derece stratejiktir. Otoyol projesine ilişkin hem Sırbistan hem de Bosna Hersek tarafıyla gerekli mutabakatı imzaladık. Otoyolun yapımına en kısa zamanda başlamayı umuyoruz.

Ülkelerimiz arasında dijital alt yapı ağlarını güçlendirmemiz önemlidir. Kamu yatırımlarını planlarken muhakkak siber güvenlik, dijital ekonomi ve AR-GE çalışmalarını ihmal etmemeliyiz. Balkan ülkeleri olarak en büyük kaynağımız teknoloji anadiline sahip genç nüfusumuzdur.