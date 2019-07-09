Özkan’ın, Ankara’ya giderken Sivrihisar ilçesin şoförünün kullandığı resmi plakalı makam aracı ile kaza yaptığı belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan Özkan’ın, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile kontrol amaçlı Polatlı’daki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ak Parti Milletvekili Özkan, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
09.07.2019 - 14:19 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli AK Parti Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Eskişehir’de trafik kazası geçirdi. Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ak Parti Milletvekili Özkan,Ankara,trafik kazası,
635918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635918.aspx
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