Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özkan’ın, Ankara’ya giderken Sivrihisar ilçesin şoförünün kullandığı resmi plakalı makam aracı ile kaza yaptığı belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan Özkan’ın, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile kontrol amaçlı Polatlı’daki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.