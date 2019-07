Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde yaptığı duyuru ile trafikte fahri müfettişlik yapmak isteyen vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Kanunu’nun EK-6’ncı maddesi ile Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile uygun görülen kişilere valiliklerce 'Fahri Trafik Müfettişliği' görevi verilmektedir. Ülkemizin en büyük problemlerinden birisi olan trafik kazalarında her yıl çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirmekte ve yaralanmaktadır. Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturularak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesinde denetimin bir parçası olan fahri trafik müfettişliği uygulamasının daha aktif hale getirilerek sürücülerde trafik polisi dışında da her zaman ve her yerde denetlendiği algısının oluşturularak 'algılanan yakalanma riski duygusunun' geliştirilmesi ve canlı tutulması trafik güvenliğine üst düzeyde katkı sağlamaktadır. Trafik güvenliğinin geliştirilmesine ve trafikte can kayıplarının önlenmesine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, tamamen gönüllülük esasına dayalı olan fahri trafik müfettişliği için Yönetmeliğin beşinci maddesinde sayılan şartları taşımaları halinde ikamet ettikleri illerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine müracaat edebilirler" denildi.