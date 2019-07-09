Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğleden sonra Gaziantep yönünden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine geldi. Zırhlı araç ve askeri personelin yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri arasında Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Konvoyda yer alan araç ve personellerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde kurulu olan TSK'ya ait üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.