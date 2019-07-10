Ayrıntılar geliyor...
Son dakika... Pençe Harekatı sürüyor: 15 terörist etkisiz hale getirildi
10.07.2019 - 08:58 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi."
Etiketler : pençe harekatı,terörist,etkisiz,
636046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636046.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER