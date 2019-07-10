Yunanistan Donanması'na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz’ından geçti. Ege Denizi'ne sahil güvenlik botları eşliğinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzeler dikkat çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Yunan savaş gemisinde ilginç detay
10.07.2019 - 11:28 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.
Etiketler : Çanakkale Boğazı,
636094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636094.aspx
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