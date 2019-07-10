Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Kurbanlık kavurma nasıl yapılır Kurban Bayramının vazgeçilmez sorularından birisi haline geldi. En güzel kavurma tarifi, yumuşak kavurma nasıl yapılır?' soruları Kurban Bayramının en çok merak edilen diğer sorularının başında geliyor. Bayramda sevilerek tüketilen yiyeceklerin başında gelen kavurma, damak tadına uygun olarak pişirilmeli. Herkes en lezzetli kavurmayı yapmak için en doğru yöntemi arıyor. Kurbanlık kavurma nasıl yapılır, yumuşak kavurma nasıl yapılır, kurbanlık dana, koyun, kuzu kavurma tarifi gibi konular her yıl Kurban Bayramında en çok merak edilenlerden oluyor. İşte bu konularla ilgi çeken detaylar...

KAVURMA NASIL YAPILIR? KURBANLIK KAVURMA NASIL YAPILIR?

Et pişirmenin, kavurma yapmanın püf noktaları nelerdir ve kavurma nasıl pişirilir işte ayrıntılar...

KAVURMA PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI/ DANA KAVURMA/KUZU KAVURMA/KOYUN KAVURMA

Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son eklemenizi tavsiye ederiz.

Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu Kurban Bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.

Koyun etinden kavurma yapacaksanız kendi yağında, çok kızgın ateşte pişirebilirsiniz. Dana etini ise yeteri kadar su ve yağ ekleyerek uzun sure pişirmeniz gerekir.

Kavurma yaparken kullanacağımız etin biraz yağlı olması kavurmanın lezzetli olması için gereklidir. Bu sebeple kurban etinizi temizlerken tüm yağı almamanızda fayda var.

KURBAN BAYRAMI KAVURMASI NASIL YUMUŞAK OLUR?

Kurban Bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir.

Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi önce kızgın ateş sonra orta ateşe dikkat ederseniz ve tuz ile baharatları sonradan eklerseniz kavurmanız yumuşak olur.

KURBANLIK KAVURMA TARİFİ

Kurban Bayramında sevilerek tüketilen yiyeceklerin en başında kavurma yer alıyor. Peki, kavurma tarifi nedir, kavurma nasıl yapılır diye soruyorsanız işte cevapları…

Kavurma tarifi malzemeleri

Dilediğiniz miktarda kuyruk yağı

1 kg kadar dana veya koyun eti

Dilediğiniz baharatlar( tuz, karabiber, kekik)

Kavurma yapılışı:

1. Adım. İlk olarak etlerinizi sudan geçirin. Ve üzerindeki kanın temizlendiğinden iyice emin olun.

2. Adım: Daha sonra kuyruk yağını ve etleri doğrayın.

3. Adım: Eğer düdüklü tencereniz varsa etleri ve kuyruk yağını tdüdüklü tencerenin içerisine atın.

4. Adım: Düdüklü tencerenin içerisine su koymanıza gerek yok et kendi suyu ile pişecektir.

5. Adım: 40 veya 45 dk sonra düdüklü tencerenin kapağını açarak etleri bir tavaya boşaltın.

6. Adım: Daha sonra etleri tavada kavurabilirsiniz.