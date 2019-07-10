Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Gemilerçekeği Mahallesi Çırakderesi mevkisinde taşlık alanda serinlemek için denize giren anne Hatice Yaman (38), kızı Kübra Yaman (10) ve akrabası oldukları öğrenilen Sevil Demirkan (16) dip akıntısına kapılarak denizde kayboldu. Olayı gören vatandaşlar tarafından yaklaşık 15 dakika sonra sudan çıkartılan anne, kız ve akrabası hastaneye kaldırıldı. Kalbi durduğu tespit edilen anne ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar hayata döndürüldü. Özel bir hastaneye götürülen Sevil Demirkan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.