Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarının dünkü bölümünde, genel bir seçim değerlendirmesi yaparak, milletvekillerinden gelen görüş ve önerileri dinledi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan “24 Haziran seçimlerinden sonra, hemen yerel seçim sürecine girilmesi nedeniyle tam anlamıyla bir seçim analizi yapamadık. Genel seçim bitti, hemen yerel seçim hazırlıkları başladı. 31 Mart’tan sonra da seçimlerin yenilenmesi kararı alınınca 31 Mart’ı da değerlendiremedik. Önümüzde uzun bir süreç var. 24 Haziran seçimlerinden başlamak üzere ilçe ilçe tüm sonuçları analiz edeceğiz. Eksiğimiz, hatamız nerede bakacağız. Bu eksiklikleri tamamlamak bizim görevimiz” dedi.

Erdoğan’ın geçen hafta başlattığı istişare toplantılarında milletvekilleri, en fazla bakanlara ulaşamadıkları konusunu gündeme getirmişti. Dünkü toplantıda söz alan milletvekillerinin büyük bölümü de yine aynı başlığı açtı. Milletvekilleri “Bakanlara ulaşamıyoruz, yardımcılarına ilettiğimizde de sonuç alamıyoruz. İlimizin-ilçemizin problemlerine çözüm bulamıyoruz. Kopukluk var. Görüşme taleplerimize cevap bile verilmiyor” dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğa, “İlk kabine toplantısında bakanlarımı uyaracağım. Onlar da bakan yardımcılarını uyaracak. Böyle şey olmaz. Milletvekilli arkadaşlarımız ile kabine arasında bir kopukluk olmamalı. Sizden Gelen taleplerin bekletilmeden değerlendirilmesi gerekir. Bakan yardımcılıklarını bunun için kurduk. Özellikle eski milletvekili olan bakan yardımcılarının daha fazla sorumluluk alması lazım. Gerekli uyarıyı yapacağım” diye konuştu. Erdoğan, AK Parti’den istifa ederek, yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan ve beraberindekilerin başarılı olamayacaklarını belirtti.

YILLIK İMZA SAYISI

Toplantıda, bir milletvekili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin yapılan ‘Tek adam’ eleştirilerini hatırlatırken “Sosyal medyada sizin yılda 30 bin imza attığınızı söyleyenler bile var” dedi. Bunun üzerine Erdoğan (gülerek) “30 bin imza iyiymiş” dedi. Erdoğan, daha sonra bu konuyla ilgili “Yılda attığım imza sayısı 2 bin 806’dır” bilgisini verdi.