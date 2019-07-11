Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik eleştirilere cevap veren Erdoğan “Geçmişten bu yana diyorlar ki tek adamcılık... Tek adamcılık buysa bunu sizden öğrendik” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun referandum çıkışına da tepki gösteren Erdoğan “Millet yüzde 52 ile buna evet diyor. Milletimizin 16 Nisan halk oylamasında bize teslim ettiği emanete sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle: