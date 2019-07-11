Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik eleştirilere cevap veren Erdoğan “Geçmişten bu yana diyorlar ki tek adamcılık... Tek adamcılık buysa bunu sizden öğrendik” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun referandum çıkışına da tepki gösteren Erdoğan “Millet yüzde 52 ile buna evet diyor. Milletimizin 16 Nisan halk oylamasında bize teslim ettiği emanete sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.
Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:
- Yeni hükûmet sistemini baltalamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Reform ve değişim kurumlar içinde kesintisiz bir süreci ifade eder. Yeni hükûmet sistemi bize hem başarılarımızı hem de eksikliklerimizi gösterdi.
- Yönetim değişikliğinin büyüklüğünü düşündüğünüzde ortaya çıkan sorunların tamamının çözülebilir olması sevindiricidir.
- Bakanlık ve kurumların zafiyet gösteren yönlerini süratle değiştireceğiz. Zaten bizim de tespitlerimiz ve çözüm metotlarımız oluştu.
- Herkesin artık yeni yönetim sistemi, tartışmalarından uzak durması gerektiğine inanıyorum.
- Millet yüzde 52 ile buna evet diyor. Şimdi çıkıyorsun bunu referanduma götürelim diyorsun. Bu nasıl bir siyaset anlayışı nasıl bir zihniyettir. Boyacı küpü mü bu? Milletimizin 16 Nisan halk oylamasında bize teslim ettiği emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bir takım sıkıntılar yaşıyorsak bunun sebebini burada arayacağız. Ehliyete istişareye önem vereceğiz.
- Tek adamcılık diyorsan biz bunu sizden öğrendik. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Böyle bir şey var mı? Valiler CHP’nin il başkanlarından oluşuyordu. Ama bunu genç nesil bilmiyor.
- Bunların yaşandığı ülkemizde hak hukuk adalet dersi vermeye çalışıyorlar. Önce bu dersi siz alacaksınız.
- Türkiye tercihini ortaya koymuştur. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin daha ileri nasıl taşırız onun yolunu aramalıyız.
- Milletimizle olan gönül bağımızı güçlendirmek için çalışacağız. Liyakata istişareye daha çok önem vereceğiz.
- Milletten kopuşa sebep olan her türlü hastalığı söküp atacağız. Birliğimi güçlendirdikçe önümüzde duracak hiçbir güç yoktur.
- Ne sınırımızdaki teröristler ne de kuyumuz kazan riyakârlar bize engel olmayacaktır.
- İstikrar ve güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz içinden geçtiğimiz işte bu dönemdir.
- Son dönemde dokuz seçim yaşayan milletimizin seçim yorgunu hâline geldiğini biliyoruz.
- Merkezî hükûmette dört yıl, belediyelerde beş yıllık bir dönem var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.
- Reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini destekleyeceğiz.
- Birileri istediği için değil milletimizin beklentileri karşılama için değişimi kesintisiz olarak sürdüreceğiz.
- 15 Temmuzlara olduğu gibi yeni 28 Şubatlara da izin vermeyeceğiz.
- Meydanı dışarıda ve içeride bu ülkeyi esir almak için çalışanlara bırakmayacağız.