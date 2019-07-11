Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Fatih’in ardından Doğu Akdeniz’e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz’un, Karpaz’daki Zafer Burnu’nun güneyine ulaşması küresel güçleri endişelendirdi. Rumların da kışkırtmasıyla ağız birliği yapan ABD, Yunanistan, İsrail, Rusya, Mısır, Fransa ve Avrupa Birliği'nden (AB) peş peşe Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi. Ankara “Herkes konuşmasın!” restini çekti.

Doğu Akdeniz’de tespit edilen enerji kaynakları bölge ülkelerinin yanı sıra süper güçlerin de ilgi odağı oluyor. İki aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol’un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’u da bölgeye göndermesi Haçlı zihniyetini hortlattı. Türkiye’nin “Millî Enerji ve Maden Politikası” kapsamında Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine tepki gösteren ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin çalışmalarından “endişe duyduğunu” bildirdi. Yavuz gemisinin bölgeye gönderilmesini “provokatif” ifadesiyle tanımlayan Ortagus, ağzındaki baklayı çıkararak “Türk yetkilileri bu operasyonları durdurmaya çağırıyoruz” dedi.

AB’DEN MÜEYYİDE TEHDİDİ

Yavuz’un bölgeye gönderilmesinin ardından AB de harekete geçti. Rum yönetimiyle dayanışma için Ankara’ya yönelik müeyyide önerilerini masaya yatırmaya hazırlanan AB Komisyonu, Türkiye’ye karşı uygulanabilecek önlemlere ilişkin bir liste hazırladı. Komisyon, sondaj çalışmalarının devam etmesi hâlinde son dönemde Türkiye ile gerçekleştirilen tek somut faaliyet olan üst düzey siyasi diyalog toplantılarını askıya almayı, üyelik sürecine destek amaçlı fonlarda yeni bir kesintiye gidilmesini ve Avrupa Yatırım Bankası kredilerinin sınırlandırılmasını muhtemel müeyyideler arasında görüyor.

İLK İŞİ TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALMAK

Bölgedeki gerilimi tırmandıran Yunanistan’dan ise yine tahrik edici bir açıklama geldi. Pazar günü yapılan erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi hükûmetinin yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ilk işi Türkiye’yi hedef almak oldu. KKTC’nin varlığını görmezden gelen Dendias “Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi Kıbrıs’a aittir. Türkiye Doğu Akdeniz’in haylaz çocuğu gibi hareket etmeyi bırakıp modern ve ciddi bir oyuncu hâline gelmelidir” küstahlığında bulundu.

İSRAİL DE ENDİŞELİYMİŞ!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı son adımları bölgenin yaramaz çocuğu İsrail’i de korkuttu. İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon gelişmeleri “endişeyle takip” ettiklerini dile getirerek Rum yönetiminin yanında olduklarını açıkladı. Rusya “Kaygıyla izliyoruz” açıklamasını yaparken Kıbrıs açıklarındaki doğalgaza çöreklenmek isteyen Fransa ise İsrail gibi “Endişeliyiz” dedi.

Darbeci Mısır rejimi de Batı’nın yanında yer aldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederek “Türkiye’nin tek taraflı yaptığı çalışmalar bölgedeki tansiyonu artırmaktır” açıklamasıyla Ankara’yı hedef aldı.

Yunan’dan Boğaz’da tahrik

Yunanistan Donanması’na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi’nden Boğaz’a sahil güvenlik botları eşliğinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzelerin görünür biçimde olması dikkat çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:

AB’nin bize yönelik adımları ters teper

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki gerilimde AB’nin Rum yanlısı tutum sergilediğini belirterek “AB’nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda “Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin kıta sahanlığında yaptığı sondaj faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu “Bu konuda herhangi bir ülkenin ya da uluslararası kurumun yorum yapma hakkı yoktur. Bu konuda ne yapmak istediğine, ne yapabileceğine ancak Türkiye karar verir” şeklinde konuştu.

SONDAJ SÜRECEK

Çavuşoğlu, söz konusu meselede adımlarını her zaman uluslararası hukuka uygun şekilde attıklarına vurgu yaparak şöyle devam etti: Türkiye, kıta sahanlığında sondaj çalışmalarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir. Daha önce Barbaros Hayrettin Paşa ile sismik araştırmalar yapıyorduk. Şimdi Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmaları yapacak.

YERSİZ BULUYORUZ

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda “Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz.” ifadesini kullandı. “Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını savunmaya devam edeceğiz.” diyen Çavuşoğlu “Avrupa Birliği’nin (AB) bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper” diye konuştu.

DENİZDEN VE HAVADAN KORUMA

Deniz Kuvvetlerine ait gemi ve hava vasıtaları, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arayan sondaj gemileri Yavuz ve Fatih ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine refakat ediyor.

DIŞİŞLERİ’NDEN KITA SAHANLIĞI HATIRLATMASI

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi hedef alan açıklamalara sert cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dâhil karar alma mekanizmalarına katmadığı ve haklarını garanti altına almadığı sürece adanın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir.