Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışmalar sonucu bu teröristlerden üçünün kırmızı, beşinin mavi, birinin yeşil, sekizinin turuncu ve 37’sinin gri listede yer aldığı tespit edildi. Ayrıca aynı dönemdeki operasyonlarda etkisiz hâle getirilen 10 teröristin listede yer almadığı ancak örgütte sözde eyalet ve bölge sorumluluğu gibi önemli pozisyonlarda bulundukları belirlendi.

Altmış dört teröristten 10’u Şırnak, dördü Siirt, altısı İstanbul, üçü Mardin, 10’u Diyarbakır, 11’i Tunceli, ikisi Bitlis, geri kalanları da diğer iller ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hâle getirildi. Güvenlik güçlerince etkisiz hâle getirilenler arasında kırmızı listede yer alıp da yurt içindeki tek terörist olan, örgütün sözde orta saha sorumlusu “Ali Piling” kod adlı Şerif Yakut da bulunuyor. Yakut, Bitlis’te düzenlenen operasyonda etkisiz hâle getirilmişti. İstanbul’da yakalanan DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu Ümit İlter yeşil kategoride, Edirne’de yakalanan MLKP üyesi Azimet Ceyhan ise mavi kategoride yer alıyordu.