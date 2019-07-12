Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müdürlük tarafından hazırlanan teklifte, belediyenin nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan kaynak teminine gidilmesi gerektiği belirtilerek 1 milyar 525 milyon liralık borçlanma yetkisi verilmesi istendi.

Teklifi değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı raporda, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Kasım 2018 tarihinde İBB Meclisince onaylanan 2019 Mali Yılı Bütçesinde toplam 3 milyar 200 milyon liralık iç ve dış borçlanma öngörülmüştür. Bu tutarın, İBB 2019 Yılı Finansman Ekonomik Sınıflandırması tablosunda 1 milyar 525 milyonlira iç borçlanma, 1 milyar 675 milyon lira dış borçlanma olarak tasnif edilmiştir” denildi.