Polis ekipleri tarafından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yapılan çalışmalarda 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ikametleri ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet 7.65 milimetre çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 184 adet dolu fişek, 2 adet pompalı av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği, av tüfeklerine ait 17 adet dolu kartuş, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda senet, çek ve araç kiralama sözleşmeleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Operasyonda cephanelik ele geçirildi
12.07.2019 - 14:26 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada silah, mühimmat ve bazı belgeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,operasyon,polis,gözaltı,cephanelik,
636594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636594.aspx
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