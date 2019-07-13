Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadesini kullandı. Erdoğan, Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
13.07.2019 - 01:14 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 01:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi'nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek taziye mesajı paylaştı.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,mehmet şevket eygi,
636698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636698.aspx
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