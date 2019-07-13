Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadesini kullandı. Erdoğan, Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.