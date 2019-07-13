İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Üçyol-Buca metrosunun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına yapılan başvurunun onaylandığını söyledi. Soyer “Projenin yatırım programına alınması için onay veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.
Soyer’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'metro' teşekkürü
13.07.2019 - 06:14 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Üçyol-Buca metrosunun yatırım programına alınmasına onay veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Etiketler : tunç soyer,cumhurbaşkanı erdoğan,
636732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636732.aspx
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