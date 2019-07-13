Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Üçyol-Buca metrosunun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına yapılan başvurunun onaylandığını söyledi. Soyer “Projenin yatırım programına alınması için onay veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.