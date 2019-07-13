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MSB: Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı
13.07.2019 - 10:51 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla 'Pençe-2 Operasyon Planıi' çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı."
Etiketler : ırak,kuzey,harekat,
636788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636788.aspx
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