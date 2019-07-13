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Devlet Bahçeli’den S-400 açıklaması: Zillet, ülke savunmasından rahatsızdır
13.07.2019 - 17:40 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir."
Kaynak: AA
Etiketler : Devlet Bahçeli,MHP,
636894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636894.aspx
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