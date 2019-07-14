Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Ağustos’ta yapılması planlanan teşekkür turları, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin yüzde 50’nin üzerinde oy aldığı illerden başlayacak. AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde 12 ilde yüzde 50’nin üzerinde oy alırken Erdoğan’ın, ziyaretine AK Parti’nin yüzde 72 ile en yüksek oyu aldığı il olan Rize’den başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize dışında en yüksek oy aldığı iller arasında Trabzon, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Erzurum, Kahramanmaraş, Sakarya, Şırnak, Gaziantep, Adıyaman, Nevşehir yer alıyor.

MİLLETLE BULUŞACAK

Teşekkür turlarında vatandaşla buluşacak olan Erdoğan’ın hem bölgeye yönelik çalışmaları anlatması hem de gündeme ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor. Erdoğan, ayrıca bölgede devam eden projelerdeki son durumu da yerinde inceleyecek.