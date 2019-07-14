Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultanahmet Meydanı ve Üsküdar’da düzenlenen sergiler yerli turistler kadar yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor. Sultanahmet’teki sergiyi gezen Avrupalı turistler, Türk milletinin cesaretini ve devletine sahip çıkma duygusunu o gece bütün dünyaya gösterdiğini kaydetti. Turistler “O gece İstanbul ve Ankara’da yaşanan dehşet dolu anlar fotoğraf karelerinden daha iyi anlaşılıyor. Herkes tankların önüne bedenini siper edemez. Bu Türklerin cesaretini gösteriyor. Evet o gece 250 kişi hayatını kaybetti ama, 80 milyonluk Türkiye gibi güzel bir ülke kurtuldu” ifadelerini kullandı. Üsküdar’da ise belediyenin destekleriyle oluşturulan fotoğraf sergisinin açılış töreni, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Kaymakam Murat Sefa Demiryürek’in katılımıyla gerçekleştirildi. İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar, ihanet gecesindeki dehşeti bir defa daha gözler önüne serdi.