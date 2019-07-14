Kilis’in Elbeyli ilçesinde konuşlu bulunan askeri araçlar, fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat yüklü askeri araçlar, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki birliklere gönderildi. 60 araçlık sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.
Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı
14.07.2019 - 14:45 | Son Güncelleme: 14.07.2019 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank ve topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,sınır,sevkiyat,
637050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637050.aspx
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