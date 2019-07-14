Süveyş Kanalı'ndan yola çıkan ‘MSC İstanbul’ isimli gemi, 36 millik boğaz yolculuğunu yaklaşık 4 saatte tamamladı. Gemiye boğaz geçişi sırasında 2 adet Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör de refakat etti. Dev konteyner gemisinin Yarımca Limanı'na doğru seferi sürüyor.
399 metrelik dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
14.07.2019 - 16:03 | Son Güncelleme: 14.07.2019 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süveyş Kanalı'ndan Yarımca Limanı'na giden 399 metre uzunluğundaki dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süveyş Kanalı,
637063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637063.aspx
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