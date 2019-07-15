Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Devletin kılcal damarlarına sızarak 15 Temmuz ihanetinde bulunan FETÖ’ye üç senede büyük darbe vuruldu. 15 Temmuz darbe girişimden bu yana kamudan 125 bin 678 kişi ihraç edildi. İhraç yapılan kurumlar arasında en çok Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet yer aldı.

KURUMLARDA DA SORUŞTURMA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başta FETÖ olmak üzere terör örgütü mensuplarıyla ilgili kamuda büyük temizlik gerçekleştirildi. Bir yandan savcılıklar eliyle temizlik yapılırken bir yandan da kurumlar kendi iç soruşturmalarını gerçekleştirdi. FETÖ ile bağlantı şüphesi olan kişiler önce açığa alındı. Kurumlar açığa aldığı personelinin FETÖ’yle bağlantısını incelemek için kendi içerisinde çalışmalar gerçekleştirdi. Kurum teftiş başkanlıkları yürüttüğü iç soruşturma sonucunda üç renkli liste hazırladı. Mevzubahis listelerde kesin ihraç edilecekler kırmızı, örgüt bağlantısı tam olarak tespit edilemeyip adli soruşturma sonucuna bağlı olarak haklarında karar verilecekler sarı ve örgüt bağlantısına dair somut bir şey bulunamayıp göreve iade edilmesi planlananlar ise beyaz renklerle kodlandı. Listeler ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hem soruşturma yapılması hem de kişilerin örgütle bağlantısını ortaya koyan delillerin olup olmadığının bildirilmesi talebiyle iletildi.

EN ÇOK TSK VE EMNİYET

Kurumların, Başsavcılıkla koordine olmuş bir şekilde yaptıkları çalışmalar sonucunda örgüt bağlantısı ortaya konulan şüpheliler ihraç edildi. Böylelikle örgütün devlet içerisindeki beli kırıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen üç senede toplamda 125 bin 678 kişi kamu görevinden ihraç edildi. En çok ihraç TSK ve Emniyet’te oldu.

6 BİN BAŞVURU KABUL EDİLDİ

OHAL Komisyonuna toplamda bugüne kadar 126 bin 200 kişi başvurdu. Komisyon bugüne kadar 77 bin 900 dosyayı karara bağladı. Bunlardan 71 bin 900’ünü reddeden Komisyon, 6 bin başvuruyu kabul etti. Komisyonun önünde 48 bin 300 dosya, incelenmeyi bekliyor. Bu kapsamda Komisyon’un bir buçuk sene zarfında başvuruların toplamda yüzde 61’i hakkında karar verdi.

DÖNÜŞ YOLU KAPALI

Kamu görevinden çıkarılan kişiler mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve memuriyetleri alındı. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmedi. İhraç edilen kişiler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek.

TSK’NIN %1,5’İ DARBEYE KATILDI

Genelkurmay’ın açıkladığı rakamlara göre 15 Temmuz’daki FETÖ darbe girişimine 8 bin 651 personel katıldı. Bunların bin 676’sını erbaş ve erler, bin 214’ünü askerî öğrenciler oluşturdu. Bu sayının Türk Silahlı Kuvvetleri personel mevcudunun yüzde 1,5’ine tekabül ettiğine dikkat çekildi.

TSK'DAN 17 BİN FETÖ'CÜ ATILDI

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana TSK’da toplam 17 bin 164 ihraç gerçekleşti. En çok ihraç 9 bin 323 ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşandı. Tutuklu yargılananların sayısı 5 bin 783 olurken ihraç edilen general sayısı ise 150’yi buldu.

Bu süreçte Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 4 bin 179 subay, 2 bin 677 astsubay, bin 165 uzman erbaş ile sözleşmeli er ihraç edildi. Devlet memuru ve işçi kadrosundaki 93 personelin ihracıyla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığında 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden bu yana ihraç edilen toplam personel sayısı 9 bin 323 oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen toplam personel sayısı ise 3 bin 131 oldu. Deniz Kuvvetlerinde bugüne kadar 31 amiral, bin 364 subay, bin 74 astsubay, 30 uzman erbaş ve sözleşmeli er/erbaş ile 84 devlet memuru ve işçi statüsündeki personel ihraç edildi.

TSK’daki ihraç rakamları değerlendirildiğinde en çok ihraç sayısı Kara Kuvvetleri Komutanlığında olsa da askerî personel sayıları ile birlikte değerlendirildiğinde en yoğun ihraç, Hava Kuvvetleri Komutanlığında yaşandı. Hava Kuvvetlerinde 32’si general, 2 bin 59’u subay, bin 993’ü astsubay, 73’ü uzman erbaş ve sözleşmeli er/erbaş ile 58’i devlet memuru ve işçi olmak üzere toplam 4 bin 710 personel ihraç edildi. Hava Kuvvetleri, 15 Temmuz FETÖ darbesini yöneten kuvvet olmuştu.