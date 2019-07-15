Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz gecesi TBMM Genel Kurulu’nda darbeye karşı duran MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, aradan geçen üç seneye rağmen o geceyi hâlâ dün gibi hatırladığını söyledi. Eşinin ve oğlunun darbe girişimi sabahı ‘Seninle gurur duyuyoruz’ sözlerinin kendisi için en büyük mükâfat olduğunu belirten Akçay “Gazi Meclis’in unvanına yakışır bir şekilde, darbe girişimini bastırmamız gerektiğini düşündük. Meclis’in toplanıp bütün dünyaya bu darbeye karşı durulduğunu göstermesi onlar için önemli bir moral bozukluğu oldu” dedi. Akçay şunları söyledi: Saat 21.30-22.00 arası Ankara semalarında savaş uçakları, jetler alçak uçuş yapmaya başladı. Saat 22.00’de Dikmen’den Genel Merkezimize geçtim. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de oradaydı. Çok geçmeden bunun darbe girişimi olduğu açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. O gece Genel Başkanımızın, “Meclis’i koruyun” talimatıyla gittik. Darbecilerin ilk ele geçirmeyi isteyeceği yerlerden birisi de Meclis’ti. O bakımdan bir an evvel Meclis’e giderek o dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman Bey ve diğer partilerin Grup Başkanvekilleriyle görüştük.

MORAL BOZUKLUĞU YAŞADILAR

Meclis televizyonu kapalı, stenograflar yok, divan oluşması için kâtip üyeler yok. Meclis Başkanlığında biz grup başkanvekilleri kâtip üyelerin yerlerine oturarak divanı oluşturduk. Darbe girişimine karşı konuşmalar yaptık. Saat 02.00’den sonra tepemize bombalar yağmaya başladı. Anladık ki, darbeciler iyice hırçınlaşmışlar. Meclis’in toplanıp bütün dünyaya bu darbeye karşı durulduğunu göstermesi onlar için önemli bir moral bozukluğu oldu. Onun verdiği bir panikle Meclis’i de bombaladılar. Bomba atıldığında durum faciaydı. Âdeta kader anlarının yaşandığı dakikalarda çok soğukkanlı, akıl ve muhakemeyi kaybetmeden davranmak gerektiğini düşündüm. Bu Meclis’in unvanı Gazi Meclis. Gazi Meclis’e yakışır bir şekilde darbe girişiminin bastırılması gerektiğini düşündük.

FAALİYETLERİMİZİ TAKDİR ETTİ

Gece boyunca Genel Başkanımızla da temaslarımız devam etti. O gün Meclis’te ortak bildiri hazırladık. Liderimizle ortak bildiri hususunda görüşmelerimiz oldu. Gündüz saat 14.00’te liderlerin bir konuşma yapmasının uygun olacağı düşünüldü. Daha sonra Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Meclis’e geldi. Bizim Meclis’teki faaliyetlerimizi takdir etti

EN BÜYÜK MÜKÂFAT OLDU

Ailemle sürekli telefon görüşmeleri de yaptık. Onlar da soğukkanlıydı. Birbirimize moral verdik. Sabah saat 07.00 civarında eşim ve oğlum aradığında bana ‘Seninle gurur duyuyoruz’ demeleri benim için en büyük ödüldü. 15 Temmuz hain darbe girişimi aslında bütün Türkiye’de milletin bir refleksiyle bertaraf edildi. O gün Türkiye uçurumun eşiğinden döndürüldü. Malatya’daki 2. Ordu Komutanı Âdem Huduti müebbet hapis cezası aldı. Biliyorsunuz, 2 Ordu’nun bizim güneydoğu ve doğu sınırlarımızı koruması birinci görevidir. Tarihimizde iki önemli Hasan Tahsin var. Genelde toplum birinci Hasan Tahsin’i tanıyor. Ama ben ikinci Hasan Tahsin’i hatırladım. Birincisinde, İzmir’in Yunan tarafından işgali üzerine giren rıhtıma ayak basan askerler silahla gazeteci Hasan Tahsin’i şehit ediyor. Bu, kahramandır. İkinci Hasan Tahsin bir Osmanlı paşasıdır. Balkan Harbi’nde Selânik’i tek kurşun atmadan Yunanistan’a teslim eden hain Hasan Tahsin’dir. Bir ordu komutanının ihaneti bütün Türkiye’nin savunmasını 15 dakikada felç eder. Bunlardan iyi dersler çıkarmak lazım. 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye’yi paramparça yapacaklardı.

CHP LİDERİNİN SÖZLERİ FETÖ AĞZI

15 Temmuz’da Meclis’te CHP milletvekilleri de vardı. Ama CHP’nin bu darbe girişimine tepkisi beş gün sürmedi. Kılıçdaroğlu’ndan tepki falan da görmedik. Kılıçdaroğlu’nun ‘Asıl darbe 20 Temmuz OHAL ilanıdır’ sözleri tam bir FETÖ ağzıdır ve FETÖ’cülüktür. Kime hamilik yapıyorsun? İYİ Parti’nin ve HDP’nin de FETÖ darbesine yönelik doğrudan bir eleştirileri yok.

ABD, FETÖ ELEBAŞINI TÜRKİYE’YE VERMEZ

FETÖ ve PKK bir takım emperyal devletlerin kontrolünde. ABD ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkeleri terör örgütlerinin hamilliğini yapıyorlar. FETÖ’nün hâlâ Pensilvanya’da ABD koruması altında olmasının bir izahı ve mantığı var mıdır? Yok. ABD, FETÖ elebaşını Türkiye’ye vermez. Bir nevi Amerikan ajanı gibi, kaleyi içten fethetmek için yıllar evvel yetiştirilmiş, beslenmiş, büyütülmüş, gaflet ve dalalet içerisinde de iyice canavarlaştırılmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunlarla mücadelemiz devam edecek.

HÂLÂ FETÖ VE HAMİLERİ İŞBAŞINDA

15 Temmuz darbe girişmi kararlılıkla defedildi. Ama bu mücadele devam ediyor. Bu hainlere karşı verdiğimiz mücadeledir. Ajan faaliyeti yürüten gizli örgüt ve ihanet hareketi olan FETÖ’nün evveliyatı var. 15 Temmuz kendileri bakımından belki de son çareleriydi. Emniyetteki ve ordudaki FETÖ’cüleri tasfiye hadisesi de başlatılmıştı. Bunların gizli servisleri hâlâ bunları yönetiyor. Ama FETÖ bu aradan geçen süre içerisinde topluma iyi anlatılabildi mi? Doğrusu o konuda noksanlıklar var. Hâlâ FETÖ ve hamileri işbaşında.