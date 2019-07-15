Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leylâ Şahin Usta,15 Temmuz gecesi sadece iki evladını değil milyonlarca vatan evladını düşündüğünü belirterek “O gece darbeci hainlere meydan okurken şehadete yürüyenler arasında kahraman çocuklarımız da vardı. Sokaklarda oyun oynamaya yakışan evlatlarımızın, tanklara göğüs germesiyle kutlu bir destan yazıldı” dedi. Leylâ Şahin Usta, 15 Temmuz gecesi yaşananları, müdahil olduğu darbe davalarını, üç senede Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve FETÖ elebaşının iade talebi hakkında gazetemize konuştu. Usta, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

O gece daha önce muadili görülmemiş kanlı bir darbe girişiminin karşısında millî irade yanında saf tutan vatandaşlarımızla üstün bir mücadele örneği verildi. Bizler de Meclis’e aynı şekilde geldik, ölümü göze aldık. 15 Temmuz 2016 gecesinin en sıcak zamanlarından biri de millî iradenin temsilcisi olan Meclis’te yaşandı. O saatlerde ben de Meclis çatısı altındaydım. Meclis’in bombalanmasında temel etken aslında milletimizin iradesini ayaklar altına almaktı. Çok şükür hainlerin niyeti bozguna uğratıldı. Bizi ölümle korkutmak isteyenler “Garp’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar; Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.” dizelerini akıllarından çıkarmış olmalılar ki milletiyle bütünleşmiş vekillerin üzerinde bomba atmaktan geri durmadılar. Ancak çok şükür nafile bir çabadan öteye geçemedi.

KAHRAMAN ÇOCUKLARIMIZ

O gece aklımda olan sadece iki evladımın değil, ülkemizde yaşayan milyonlarca evladımızın geleceğiydi. Evlatlarımızın geleceğini hiçe sayıp, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla alınan devletin silahlarını millete doğrultanları aziz milletimiz hiçbir zaman affetmeyecektir. O gece darbeci hainlere meydan okurken şehadete yürüyenler arasında kahraman çocuklarımız da vardı. Sokaklarda oyun oynamaya yakışan evlatlarımızın, tanklara göğüs germesiyle kutlu bir destan yazıldı.

BUGÜN BİZE YARIN ABD’YE...

FETÖ sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor çünkü uluslararası bir terör örgütü ve Türkiye’ye yapmak istediklerini yarın Amerika’ya veya bir başka ülkeye de yapmak isteyebilir. Biz bu hususta Amerika başta olmak üzere birçok batı ülkesini uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz. ABD ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar çok sayıda temasta bulunuldu, resmî girişimler yapıldı. Adalet Bakanlığımızca iade dosyası gönderdi. İade ve geçici tutuklama talepleri konusunda Türkiye’nin hassasiyeti dile getirildi. Karşılıklı heyetler temas hâlinde süreç devam ediyor. Amerika’nın gerekli duyarlılığı göstermesini bekliyoruz.

KRİPTOLARIN TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

15 Temmuz’un anlaşılabilmesi için öncesinde yaşananların iyi analiz edilmesi gerekiyor. Gezide provası yapılan kalkışma, 17-25 Aralık operasyonlarıyla seçilmiş hükümete ayar çekilmeye çalışılması ve medya ile içeride ve dışarıda oluşturulmaya çalışılan algı… Bütün bunlar FETÖ’nün kamu ve özel kurumlara sızan örgüt üyelerinin eliyle planlı bir biçimde yapılmak istedi. En son 15 Temmuz’da topyekûn saldırıya geçen FETÖ, Türkiye’yi işgal etmeye kalkıştı. Otuz senelik örgüt yapılanmasını deşifre etmek zaman aldı. İhraç edilenlerle ilgili OHAL’in ilk yılı kamuoyunda mağdur algısı oluşturulmaya çalıştı ancak yapılan titiz çalışmalarla FETÖ mensupları ve örgütle irtibatı bulunanlar ihraç edilerek gerekli cezalara çarptırıldılar. Evet gerekli temizlik bütün kurumlardan yapıldı ancak bağımsız Türk mahkemelerince görülen davaların bir çoğu sonuçlanırken hâlâ devam edenler var. İtirafçılar ve ifadeler yeni ilişkileri ortaya çıkarabiliyor. Davaların ve sorgulamaların ardından belirlenen kripto örgüt üyelerinin temizliği tabii ki devam ediyor. Biz tek bir hain kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.