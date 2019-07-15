Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

15 Temmuz’un ardından eğitim kitaplarında ve müfredatta da büyük çaplı temizlik gerçekleştirildi. 996 kitap incelenirken; 57 kitapta FETÖ unsurları tespit edildi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), kendilerine ait kitaplarda gerekli incelemeleri yaparak incelenen 318 kitaptan 103’ünde düzeltme yaptı, 178 kitabın ise ders kitabı alım ihalesine girmesi engellendi.

İKİ MİLYON KİTAP İNCELENDİ

MEB’in raporunda yer alan bilgilere göre; bin 54 kitapta defalarca tarama yapılarak; 500’e yakın ders kitabında 30 binden fazla irili ufaklı düzeltme gerçekleştirildi. FETÖ’cülerin müfredat içeriklerine sızdırdığı zararlı unsurlar tek tek temizlendi. FETÖ’ye ait yayınevleri tarafından basılan ve terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle yasaklanan kitaplar halk kütüphanelerinden toplatıldı. Bin 130 halk kütüphanesinde yer alan iki milyon kitaptan 135 bininin FETÖ’nün yayınevlerine ait olduğu tespit edilerek raflardan indirildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yazdığı ya da adına yazılan 60 kitap, dini tahrif ettiği ve terör propagandası yaptığı için “tehlikeli” kategorisinde listelenirken, FETÖ’ye ait yayınevleri tarafından basılan kitaplar ise imha edildi.

ÖRGÜTE ÇALIŞIYORLARDI

Öte yandan KHK ile aralarında Fetullah Gülen’in kitaplarını yayımlayan yayınevleri de olmak üzere FETÖ’ye ait 29 yayınevi kapatıldı. Kapatılan yayınevleri şunlar: Altınburç Yayınları, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define Yayınları, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca Yayınları, Gülyurdu Yayınları, GYV Yayınları, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim Yayınları, Işık Yayınları, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak Yayınları, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak Yayınları, Muştu Yayınları, Nil Yayınları, Rehber Yayınları, Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları, Sütun Yayınları, Şahdamar Yayınları, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk Yayınları, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım, Yeni Akademi Yayınları ve Yitik Hazine Yayınları, Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm.