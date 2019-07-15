Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millet, 15 Temmuz gecesi meydanlarda destan yazarken İHA da yanlarındaydı. Kalkışma duyulur duyulmaz, İHA muhabirleri İstanbul’un 20’den fazla noktasında konuşlandı ve 40 dakika içinde görüntü geçti. O gece muhabirler sahada canları pahasına çalışırken, ajansın iç kısmında bulunan ekipler ise görüntüleri şifresiz olarak abonesi olmayan bütün yayın kuruluşlarına da servis etti. İHA, ülke ve dünya kamuoyuna en fazla içerik sağlayan ajans oldu.

Canlarını riske atan muhabirler, yaşadıklarıyla ve çektikleri görüntülerle tarihe not düştü. Türkiye ve dünya olup biteni İHA’dan öğrendi. Onlar, darbe gecesinin gizli kahramanları oldular.

Onlar, darbe girişiminin engellenmesinde en kritik rollerden birini oynadılar. Hem yaşadıklarıyla hem de çektikleri görüntülerle tarihe not düştüler.

TARİHİN EN UZUN GECESİ

Türkiye 15 Temmuz 2016’da yakın tarihin en uzun gecesini yaşadı. Boğaziçi Köprüsü’nde, Çengelköy’de, Atatürk Havalimanı’nda, Beştepe’de, Genelkurmay önünde, Akıncılar’da, Marmaris’te, Malatya’da, Eskişehir’de ülkenin geleceğini çalmak isteyen darbecilere karşı amansız bir mücadele verildi. Millet yurdun dört bir yanında destan yazarken İhlas Haber Ajansı (İHA) da oradaydı. Onların sayesinde hem darbecilere karşı psikolojik üstünlük sağlandı hem de dünya Türkiye’de neler olup bittiğini öğrendi.

ÇARPICI FOTOLAR İHA’DAN

Derdest edilen askerlerin görüntüleri ise psikolojik olarak hem medyaya hem de vatandaşa moral kaynağı oldu. Türk ve dünya medyasının haber aldığı yegâne kaynaklardan biri olan İHA, darbecilerin tanklarının sokağa dökülen milyonlarca vatandaş tarafından etkisiz hâle getirildiğini görüntülerle medyaya servis ederek, hainlerin psikolojik çöküşlerinde önemli rol oynadı. Darbe teşebbüsü ile ilgili en çarpıcı fotoğraf İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun tarafından çekildi (Tankın altına yatan Metin Doğan isimli vatansever adam) Yine darbe teşebbüsüyle ilgili en iyi görüntü de kameraman Oğuzcan Yazar’ın çektiği ve darbecilerin adeta başarısızlığını tescilleyen, Boğaziçi Köprüsü üzerinde elleri başlarında teslim olurken çekilen görüntülerdi.