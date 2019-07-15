Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişimi sırasında milletvekili arkadaşlarıyla “nasıl bir mücadele yapalım” tartışması yaptıklarını belirterek “Önce ‘Kızılay’a giderek tankın üzerine çıkalım, halkın içine girelim, önlerine geçerek mücadele edelim’ dedik. Sonra Meclis’e gitmeye karar verdik.” ifadelerini kullandı. Darbe girişimi sırasında Adalet Bakanı olan Bozdağ, o gece yaşananları anlattı. Bozdağ, 15 Temmuz günü Türk tarihinde pek çok ilkin yaşandığına dikkati çekerek “Daha önce başarılı olmuş darbeler vardı ama ilk defa bir darbe teşebbüsü püskürtüldü. Sadece darbeye teşebbüs eden FETÖ’cüler değil, onları destekleyen ülkeler, istihbarat ülkeleri ve güçler de Türk halkı tarafından yenildi. Bu demokrasimiz açısından çok büyük bir başarıdır” dedi.

TÜRK TARİHİNDE BİR İLK

Daha önceki liderlerin darbecilere karşı mücadele etme yolunu tercih etmediğini ifade eden Bozdağ “Dönemin siyasi liderleri ya saklanırken ya evinde iken yakalandılar ya da bizzat teslim oldular. İlk defa Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan darbecilere karşı kendisi ve ailesi ile beraber ölmeyi göze alarak mücadele yolunu seçti. Gecenin bir vaktinde halkı sokaklara çağıran bir davette bulundu. Erdoğan, ‘Halkın üzerinde başka bir güç tanımıyorum’ diyerek ölümüne bir mücadele verdi ve halkı da ölümüne mücadele etmeye çağırdı. Bu da Türk tarihi açısından bir ilktir” değerlendirmesinde bulundu.

NASIL MÜCADELE YAPALIM

Kalkışmayı öğrendikten sonra Başbakan Binali Yıldırım ile istişare ettiklerini, darbeye karşı halkla birilikte mücadele edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirten Bozdağ, şöyle konuştu: Konuşmamızdan sonra Başbakan’ımız bir açıklama yaptı. Ben de ‘Bu gece son gecemiz olur’ diye abdest alarak sokağa çıkmak istiyordum. Kendi kendime dedim ki, ‘İnşallah bugün bana bir şehitlik nasip olur’, şehit olmak ölümlerin en şereflisi... Kızılay’a yaya gitmek niyetinde idim ama korumalarımı yanıma almak istemedim. Çünkü kim nedir, bilmiyoruz. Tam çıkarken oğlum gelerek özel arabamızla evden çıktık. Yolda milletvekili arkadaşlarımızla istişare ettikten sonra eski bir milletvekili arkadaşımız Halil Özyolcu’nun ofisinde buluştuk. Milletvekili arkadaşlarımızla ‘Nasıl bir mücadele yapalım’ tartışmasını yaparken önce ‘Kızılay’a giderek tankın üzerine çıkalım, halkın içine girelim, önlerine geçerek mücadele edelim, Rabb’im ne nasip ederse o olacak’ dedik. Sonra Kırıkkale milletvekilimiz Ramazan Can’ın da aralarında bulunduğu milletvekili arkadaşlarımız ‘Siz Adalet Bakanısınız ve bilinen bir isimsiniz. Darbeci askerler sizi etkisiz hâle getirmek için vatandaşlara da zarar verebilir. Parlamentoya geçilmesi daha doğru olur’ dediler. Biz de bunun üzerine parlamentoya geçtik. Allah bir daha böyle bir olayı yaşatmasın...”

BATI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, parlamentonun, halkla birlikte verdiği demokrasi mücadelesinin başka bir batılı ülkede verilmiş olması durumunda Nobel Barış Ödülü dâhil olmak üzere verilmedik ödül ve uluslararası nişan kalmayacağını ifade etti. Uluslararası çevrelerin verilen demokrasi mücadelesini görmezden geldiğine işaret eden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan bu mücadeleyi verdiği için görmezden geldiler. Çünkü onlar Cumhurbaşkanı’mızı halkın gözünden düşürmek için ‘diktatörlük’ iddialarına çanak tutuyorlar. Diktatör iftirasıyla gözden düşürmek istedikleri bir liderin demokrasiye böyle sahip çıkması onları hayal kırıklığına uğrattı. Onlar beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldılar. Sandılar ki Türk halkı darbe girişimine karşı çaresiz kalacak. Türk halkı ve liderine karşı önyargıları sebebiyle Cumhurbaşkanı’mızın verdiği bu kahramanca demokrasi ve fazilet mücadelesini görmezden geldiklerini düşünüyorum. Bu onların ikiyüzlülülüğünü ve demokrasi konusundaki çifte standartını gösteriyor.