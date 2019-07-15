Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Malatya’da darbecilerin elinden alınan tankı kullanarak güvenli bölgeye çeken Mustafa Özbey üç yıl sonra o anları anlattı. Tank kullanmayı askerlik görevini yaptığı Ankara Etimesgut Zırhlı Birliklerde öğrendiğini ifade eden Özbey, o gün orada bulunmasının tesadüf olmadığını söyledi. 15 Temmuz gecesi şehit olmak için dışarıya çıktığını kaydeden Özbey “Cumhurbaşkanı’mızın talimatı sonrası dışarıya çıktım. O gece şehit olmayı göze almıştım. Sabaha kadar dışarıda nöbet tuttuk. Sabah da darbecilerin çevre yolunda tank yürüteceğini duyunca oraya gittik ve bir süre sonra polisler bir tankı durdurdu. O sırada polisler tankı kullanabilecek kimsenin olup olmadığını sordu ben de durumu anlattım ve kullanmaya başladım. Daha sonra tankı güvenli bölgeye çektik ve başına bir iş gelmemesi için de bir süre burada bekledik” dedi. 15 Temmuz gibi karanlık bir gecenin bir daha yaşanmamasını temenni eden Özbey, darbecilerin gereken cezaları almasını istedi. Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini de belirterek “Benim en büyük hayalim polis olmaktı. Bir gün de olsa bu hayalim yerine geldi. İkinci bir hayalim daha var. O da dünya gözüyle Cumhurbaşkanı’mızı görmek ve ellerinden öpmek” diye konuştu.