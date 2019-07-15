Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ömrü boyunca unutamayacağını dile getiren Ergün, “O gece Esenler Emniyet Müdürlüğünün darbecilerin eline geçtiği söylendi. Biz de kalabalık bir grupla oraya gittik. Yönetimin tamamen kendilerinde olduğunu söyleyerek polislerden teslim olmalarını istediler. Buna karşı çıktık ve direndik. Özel harekat polisleri gelip onları gözaltına aldı.” dedi.

Daha sonra Topçu Kışlasına gittiklerini aktaran Ergün, vatandaşların darbecilere karşı koymak için emniyet müdüründen silah istediğini, emniyet müdürünün de “Size vereceğim silah yok. Yalnız siz emniyet güçlerinin arkasından ilerleyin. Polisim şehit olursa onun silahını alıp devam edin.” dediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktıklarını ifade eden Ergün, karşılaştığı olayları şöyle özetledi: Yoldayken hainlerin kontrolündeki tankların onlarca aracı ezdiğini, yolda şehitlerin, yaralıların olduğunu gördük. O esnada arkamızdan ikinci tankın geldiğini gördük. Arabamıza çarparak ters çevirdi ve üzerine çıkarak yaklaşık 300 metre sürükledi. Yoldaki çelik bariyerlere bizi sıkıştırdı. Yanımdaki arkadaşımın bacağı koptu. Benimde vücudumda kırıklar oluştu. Neye uğradığımızı şaşırdık. Açılan kapıdan inmeye çalıştım. Vücudumdaki kırıklara rağmen gözü dönmüş hainlere direnmeye devam ederken kafam tankın namlusuna çarptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda hastanedeydim.