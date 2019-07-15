Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

FETÖ ile mücadele yurt içinde tüm hızıyla sürerken, yurt dışında da örgüt kurumlarına ağır darbe indiriliyor. Birçok ülkede özellikle okullar üzerinden faaliyetlerini sürdüren FETÖ’nün eğitim kurumları Türkiye Maarif Vakfının (TMV) mücadelesiyle bir bir devralınıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan TMV, üç senede Gine, Somali, Sudan, Kamerun, Tunus, Gabon, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Kongo Hak Cumhuriyeti, Mali, Çad, Senegal, Tunus, Nijer, Moritanya, Pakistan, Afganistan, Venezuela ve Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede FETÖ iltisaklı toplam 210 okulu devraldı.

OTUZ BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Türkiye Maarif Vakfı, üç senede resmî olarak 100 ülke ile temas kurdu. Şu anda yurt dışında toplam 286 okulu bulunuyor. Tüm kıtalarda eğitim faaliyeti yürüten Vakıf, yaklaşık 30 bin öğrenciye eğitim veriyor. 55 ülkede de temsilcisi var. Yurt dışındaki okullarda büyük çoğunluğu yerel olmak üzere 5 bin akademik ve idari personel çalışıyor. TMV, planlanan strateji ve dünya çapında yürüttüğü çalışmalar kapsamında önümüzdeki dönemde çok sayıda ülkede 100’e yakın FETÖ okullarını devralmayı da planlıyor. Vakıf, toplamda 40 ülkede de FETÖ iltisaklı okullarının devralınması ve yeni okulların açılması için protokoller imzalandı.

Stratejik olarak öncelik arz eden bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla da 16 ülkede 75 yeni okul açıldı. Bu ülkelere arasında Gambiya, Sierra Leone, Cibuti, Sao Tome ve Principe, ABD, Kosova, Gürcistan, Bosna Hersek, Tanzanya, Makedonya, Irak, Arnavutluk, Romanya, Burundi, Senegal ve Avustralya bulunuyor.



Üç yılda yurt dışında FETÖ’ye ait yüzlerce eğitim kurumu ve okulu devralan Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki eğitim ağı genişlerken öğrenci sayısı da arttı. Bu kapsamda TMV’nin 34 ülkede 286 eğitim kurumu, 36 yurdu ve 30 bini aşkın öğrencisi bulunuyor. TMV’nin en fazla okulu bulunan ülkelerin başında ise FETÖ’yü terör örgütü ilan eden Pakistan geliyor. Bu ülkede hali 77 eğitim kurumu, 11 yurt ve 11 bin 65 öğrenci var. Pakistan’ın ardından ise TMV’nin en fazla a eğitim kurumu Afganistan’da yer alıyor. Afganistan’da 30 eğitim kurumu, sekiz yurt ve üç bin öğrenci bu okullarda eğitim alıyor.

Afrika’da kıtasında ise TMV’nin en fazla okulu ülke Mali. Vakfın bu ülkede 21 okulu, bir yurdu ve 2 bin 639 öğrencisi var. Yine Afrika ülkelerinden Kamerun’da 14, Nijer’de 12, Senegal’de 11, Gine’de 10, Moritanya’da 9, Somali’de 7, Çad’da, 6 Sudan’da 6, Etiyopya’da 4, Fildişi Sahili’nde 4, Ekvator Ginesi’nde 4 Gabon’da 4, Kongo’da 4, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 4, Gambiya’da 3, Tunus’ta 3, Tanzanya’da 2,Burindi’de 2, Sierra-Leone’de 2, Sao Tomo ve Prince’de bir, Cibuti’de bir eğitim kurumu yer alıyor. Afrika kıtasındaki söz konusu ülkelerde 10 binden fazla öğrenci eğitim alıyor.

TMV’nin verilerine göre diğer ülkelerdeki eğitim kurumlarının dağımı şöyle: Venezuela’da yedi eğitim kurumu, 453 öğrenci. Kosova’da 7 okul 458 öğrenci. Makedonya’da 5 eğitim kurumu, bir yurt, 360 öğrenci. Arnavutluk’ta beş okul, 842 öğrenci. Bosna-Hersek’te dört eğitim kurumu 153 öğrenci. Gürcistan’da dört okul, 121 öğrenci. ABD’de dört eğitim kurumu 147 öğrenci. Irak’ta üç okul, 520 öğrenci. Avustralya’da ise iki eğitim kurumu 70 öğrenci.