Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Türkiye’nin 21. yüzyılda darbelerle anılması çok vahim sonuçlar doğurabilirdi” diyen Orakçıoğlu, şunları kaydetti: Bu darbe, ülkemizi 50-60 yıl geriye götürebilirdi ve demokrasiyi tekrar tesis etmek için büyük mücadeleler vermek zorunda kalabilirdik. Bu durumu yaşamadığımız için çok şanslı olmakla birlikte, darbeyi durdurmak için kendini siper eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, darbe girişimi sürecinde facetime üzerinden Türk milletine çağrı yapması da tarihe geçen bir hareketti. Bunun üzerine Orka Holding olarak bizler de kendisini örnek aldık. 18 Temmuz Pazartesi günü başlatacağımız ve 6 ay boyunca büyük emeklerle hazırlandığımız yurt dışı bayi toplantımız için bayilerimiz ile facetime üzerinden tek tek iletişime geçtik ve kendilerini ülkemize davet ettik. Görüşmelerimizde bu hain girişime verilecek en güzel cevabın işimize dört elle sarılmak olduğunu belirttik. Daha fazla ihracat yapmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak adına kendilerini ülkemize gelerek bayi toplantımıza katılmaya ikna ettik. 15 Temmuz’un “Demokrasi Bayramı” olarak kutlanması ve darbelerin ülkemize vereceği zarar hususunda topluma şuur kazandırılması gerektiğini düşünüyorum.