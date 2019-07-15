Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Dağlı, ülkemizin bölünmezliğine, halkımızın birlik ve beraberliğine yönelik iç ve dış düşmanlar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin, bağımsızlık uğruna canını vermekten çekinmeyen milletimizin, devletiyle kenetlenmesi sayesinde önlendiğini kaydetti. “Tarihin tozlu sayfalarında geçmişini unuttuğu, bir ve beraber olmanın gücünü küçümsediği için yok olan halklar vardır. Bizim tarihimiz ise birlik ve beraberliğimiz sayesinde kazandığımız zaferlerle doludur” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti: “Türk milleti olarak, bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızın göklerde ilelebet özgürce dalgalanması en büyük amacımızdır. Bu uğurda canını vermekten çekinmeyen bir milletin evladı olmak hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir.”