Bakan Pakdemirli, dalgıçlarla birlikte denizde bırakılan atıl vaziyetteki ağları temizledi. Pakdemirli “Bu zamana kadar 600 lokasyonda 65 bin dekar alanı taradık. Denizlerden dört bin 500 adet sepet ve benzeri av araçları topladık. Yaptığımız çalışma ile bir buçukmilyon canlıyı korumuş olduk” dedi.
Bakan Pakdemirli denizin dibinden balık ağı topladı
15.07.2019 - 04:28 | Son Güncelleme: 15.07.2019 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Denizlerdeki Av Araçlarının Temizlenmesi Projesi’ kapsamında İzmir Çeşme’deki Eşek adası açıklarında tüple dalış yaptı.
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