Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pakdemirli, dalgıçlarla birlikte denizde bırakılan atıl vaziyetteki ağları temizledi. Pakdemirli “Bu zamana kadar 600 lokasyonda 65 bin dekar alanı taradık. Denizlerden dört bin 500 adet sepet ve benzeri av araçları topladık. Yaptığımız çalışma ile bir buçukmilyon canlıyı korumuş olduk” dedi.