Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA / AA

Ankara’da henüz 8. sınıfa giden Tolga Döğen ve Berkay Zobu “Millî Güvenlik İletişim Aracı Lazer İletişim” konusunda hazırladıkları proje ile TÜBİTAK’tan ödül aldı. İki küçük öğrenci, lazer teknolojisini temel alarak hazırladıkları yazılım ile savaş esnasında kesilen iletişimi yeniden kurabilecek. Projeyi, Türkye’nin millî güvenliği için tasarladıklarını belirten ikili “Biz var olan sistemlere alternatif olabilecek güvenilir ve mobil bir iletişim teknolojisi geliştirmeye yoğunlaştık. Lazer ışığının açık alanda yayılımını inceledik. Bu ışığın anlamlı bir veri hâline gelmesi için millî bir kapalı sistem iletişim protokolü oluşturduk. Hazırlanan protokolü uygulamak için de kaynak ve alıcı cihazlar tasarladık. Hazırlanan cihazları temsilî askerî araçların üzerine kurarak prototip oluşturduk. Yaptığımız deneylerde kaynak ve alıcı cihazların birbirlerini tarama yaparak bulmalarını ve sistemin sabitlenmesini sağladık. Ardından kaynaktan alıcıya iletişim kurma isteği gönderdik ve alıcının bu isteğe cevap vermesini sağladık” dedi.

Gaziantep’te de üniversiteli üç genç, sesten konum belirleyen “Ses Konumu Tespit Sistemi” geliştirdi. Sistem, TÜBİTAK’ın Kayseri’de düzenlediği bölge sergisinde birinciliğine layık görüldü. Öğrenciler Muhammet Uras, İbrahim Bağlıca ve Halil Mert Kaya, projelerini, alacakları destekle geliştirmek istediklerini söyledi.