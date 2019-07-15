Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz gecesi demokrasiye, devlete karşı illegal bir kalkışma yaşandığını hatırlatarak, güvenlik güçleri ile vatanını seven, milletin birliği ve beraberliğine sevdalı, inançlı yürekleri sayesinde, kalkışmanın bertaraf edildiğini söyledi. 15 Temmuz sonrasında Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde “tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet” kavramları etrafında nasıl bir bütün olunacağını bir defa daha gösterdiğini dile getiren Başkan Aktaş, şunları söyledi:

Ortak değerlerimizin korunması noktasında fikir ayrılıkları bir kenara bırakılmış, ülkenin bölünmez bütünlüğü noktasında tek yürek olunmuştur. Bu olaylar neticesinde gayretimiz odur ki; Türk milleti olarak içimize çöreklenmiş şer odaklarından, terör örgütlerinden kurtulup ‘Yeni Türkiye’yi inşa sürecinde güçlü bir demokrasi ile yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan ancak ülkemizin aydınlık geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananlar birkaç neslin hafızasından hiç silinmeyecek. Öyle ki o gün yaşananlar gelecek kuşaklara da anlatılarak, birliğimizi, dirliğimizi diri tutmamızı sağlayacak bir bilinç oluşturacaktır. Bu yüzden 15 Temmuz’u unutmadık unutmayacağız.