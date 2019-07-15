Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

FETÖ üyelerince gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde kahramanlar bir defa daha hatırlanırken hainler lanetlenecek. Canını ortaya koyarak darbeyi engelleyen kahramanlar için bugün hem Ankara’da hem de İstanbul’da bir dizi anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde darbecilere direnerek şehit olanların anısına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törene katılarak anıta çiçek koyacak. Ardından Millet Camii’nde hatm-i şerif merasimine katılacak.

MECLİS’TE ÖZEL OTURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da terör örgütü FETÖ üyelerinin bombalarına hedef olan TBMM’deki özel oturuma katılacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un saat 14.00’te birleşimi açmasının ardından Meclis’te temsil edilen grupların başkan vekilleri söz alacak. Meclis’te, 15 Temmuz anma etkinlikleri de düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’da görüşmeleri takip ettikten sonra 15 Temmuz gecesi hainlerin diğer bir hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün yeniden yapılan binasının açılışını gerçekleştirecek.

HAYDİ HAVALİMANINA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki programlarının ardından akşam saatlerinde İstanbul’a geçecek. Erdoğan’ın darbeye karşı direnişin simgesi hâline gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Atatürk Havalimanı’ndaki anma programlarına katılacak. Havalimanında saat 20.00’de halka hitap edecek olan Erdoğan, telefonla katıldığı bir radyo programında en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı ile tanışmak olduğunu söyleyen 14 yaşındaki Aziz ile de bir araya gelecek.